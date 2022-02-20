До 30 тысяч рублей: россиян ожидает новая индексация пенсий с 1 марта

Очередное повышение пенсий должно состояться в стране с 1 марта текущего года. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Очередное повышение пенсий должно состояться в стране с 1 марта текущего года. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Уже со следующего месяца получить значительную прибавку смогут несколько миллионов граждан. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Во вторник, 22 февраля, состоится внеплановое заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрен законопроект о повышении военных пений на 8,6%. Очередное повышение должно случиться в стране с 1 марта.

Как сообщил PRIMPRESS, Власов выразил уверенность в том, что сенаторы одобрят законопроект, после чего его подпишет президент РФ Владимир Путин.

«Уже с марта военные пенсионеры и бывшие сотрудники правоохранительных органов смогут получить пенсии с учетом прибавки», — заявил пенсионный эксперт.

Специалист отметил, что новая индексация устанавливается «задним числом», с 1 января 2022 года. Это значит, что следовательно, в марте пенсионеры получат выплаты с пересчетом за январь и февраль.

После повышения, по словам заместителя руководителя Министерства финансов России Леонида Горина, военные пенсии существенно вырастут. В среднем пожилые граждане будут получать по 33 тысячи рублей в месяц. То есть примерно такие суммы начнут им приходить уже с первого марта.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые граждане России могут лишить всех льгот всего за одно нарушение. Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Это позволяет гражданам серьезно улучшить финансовое положение, учитывая в том числе повышение цен на продукты.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.