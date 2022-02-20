Пенсионерам в РФ объяснили, кто может получить выплату в 74 616 рублей

Такие суммы будут выплачиваться пожилым россиянам после индексации выплат на 8,6%. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Такие суммы будут выплачиваться пожилым россиянам после индексации выплат на 8,6%. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Миллионы российских пенсионеров могут получить крупные денежные пособия, которые выплачиваются раз в месяц. Каждый год эти выплаты индексируются.

Согласно российскому законодательству, размер выплаты зависит от категории, к которой относится пожилой человек. Например, Героям Социалистического труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы ежемесячно выплачивают по 55 019 рублей.

Также существует ежемесячная поддержка от государства в размере 74 616 рублей. На нее могут рассчитывать Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы.

Такие суммы будут выплачиваться пожилым россиянам после индексации выплат на 8,6%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам пообещали единовременную выплату из пенсионных накоплений.