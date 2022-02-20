По 10 тысяч рублей: россиянам «автоматически» поступит новое пособие в марте

По 10 тысяч рублей: россиянам &#171;автоматически&#187; поступит новое пособие в марте
Россиянам не нужно будет посещать лично бюро медико-социальной экспертизы. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Новые денежные средства от Пенсионного фонда России поступят миллионам граждан уже в марте. Указывается, что выплата будет осуществляться в автоматическом режиме.

Изменения коснутся россиян, которые получают выплаты по инвалидности. По данным ведомства, до 1 июля текущего года указанной категории граждан не требуется лично посещать бюро медико-социальной экспертизы.

Установка группы инвалидности, ее переоформление, а также составление индивидуальной программы реабилитации будет проходить удаленно в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как сообщил PRIMPRESS, все данные будут автоматически поступать в ПФР, который при необходимости назначит или продлит выплаты. Такой порядок должен был завершиться 1 марта, однако сейчас правительство его продлило до 1 июля.

Средняя страховая пенсия по инвалидности составляет 9,8 тысяч рублей. Социальная превышает 10 тысяч, а военная — 13 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян ожидает новая индексация пенсий с 1 марта. На заседании Совета Федерации будет рассмотрен законопроект о повышении военных пений на 8,6%. Очередное повышение должно случиться в стране с 1 марта. После повышения военные пенсии существенно вырастут. В среднем пожилые граждане будут получать по 33 тысячи рублей в месяц. То есть примерно такие суммы начнут им приходить уже с первого марта. Эксперты уверены, что сенаторы одобрят законопроект, после чего его подпишет президент России Владимир Путин.

Кроме того, в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

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