Очень плохие новости: что ожидает работающих пенсионеров в РФ в феврале

Эксперты предрекают дальнейший рост инфляции, который негативно отразится на россиянах. Больше всего пострадают работающие пенсионеры.

По данным Центробанка, индекс потребительских цен в феврале 2022 года значительно вырос по сравнению с декабрем. Россияне уже заметили подорожание продуктов в январе и феврале. С данным явлением им предстоит столкнуться и в ближайшие месяцы, сообщает ИА DEITA.

Но сильнее всего рост инфляции ударит по работающим пенсионерам, которым не индексируют выплаты. В то время, как их неработающим сверстникам хотя бы частично компенсируют рост цен, трудящимся пожилым россиянам приходится самостоятельно нести все тяготы подорожания продовольствия.

Кроме того, с 2022 года в стране изменилась предельная величина базы для начисления взносов в ПФР для работающих пенсионеров. Теперь она составляет 1,6 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам в РФ объяснили, кто может получить выплату в 74 616 рублей.