Россиянам рассказали, как избежать платы за вывоз мусора

Россиянам рассказали, как избежать платы за вывоз мусора
Можно приостановить или провести перерасчет платы, если в доме никто не проживает более пяти дней. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Юрист рассказал о праве не оплачивать вывоз твердо-бытовых отходов, если человек не живет в доме более пяти дней.

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «СЕНАТОР» Юрий Захаров рассказал агентству «Прайм», что человек, не проживающий по месту регистрации, считает, что не должен платить за вывоз мусора с территории. Такого же мнения придерживаются собственники жилья, в котором вообще никто не проживает и не прописан. Однако, по словам юриста, не все так однозначно.

Согласно законодательству РФ, оплачивать вывоз мусора должны все граждане: эта услуга автоматически включается в квитанции ЖКХ. Даже дачники должны заключать договор с управляющей организацией. Но есть способ избежать платы за вывоз мусора.

Плата за вывоз ТБО рассчитывается из числа постоянно или временно проживающих в жилом помещении, либо фактически проживающих там более пяти дней. Но если по данному адресу никто не проживает и не зарегистрирован, то плату рассчитывают от числа собственников жилья.

При этом можно приостановить или провести перерасчет платы, если в доме никто не проживает более пяти дней. Для этого нужно написать заявление в организацию, ответственную за вывоз ТБО, а также предоставить подтверждение того, что лицо находилось вне места проживания: подойдут удостоверение о командировке, чеки из гостиницы, медицинские справки о нахождении на лечении, штампы в загранпаспорте о поезде за границу, временная регистрация в другом месте проживания и т.д.

По закону организация должна произвести перерасчет в течение пяти рабочих дней. Его могут провести исходя из количества проживающих лиц и из расчета жилой площади. Чаще всего следуют по первому варианту.

Кроме того, можно приостановить оплату на срок до полугода и более. Для этого нужно обратиться к оператору, оказывающему услуги по вывозу мусора, и написать соответствующие заявления.

Также существуют льготы, позволяющие оплачивать лишь половину тарифа за вывоз ТБО. Такая возможность есть у инвалидов, ветеранов и многодетных семей.

«И, наконец, если у гражданина в собственности имеется несколько жилых помещений, однако в них никто не проживает, оплату за вывоз мусора можно свести до минимума, путем предоставления соответствующих документов», — заключил юрист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам рассказали, в каких случаях можно списать долги за ЖКХ.

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