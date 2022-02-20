Пенсионеров в РФ в марте ожидает новая индексация выплат

Пенсионеров в РФ в марте ожидает новая индексация выплат
Проиндексировать выплаты собираются задним числом - с 1 января 2022 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В России произведут очередную индексацию пенсионных выплат. Увеличение пенсий затронет несколько миллионов граждан.

На минувшей неделе Госдума приняла сразу во всех чтениях закон об индексации военных пенсий на 8,6%. Причем проиндексировать выплаты собираются задним числом — с 1 января 2022 года. То есть вместе с повышенными пенсиями гражданам придет прибавка как минимум за январь и февраль. Судя по всему, военные пенсионеры начнут получать новые суммы уже в марте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проиндексированы будут пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. По словам Володина, закон касается около 2,6 миллиона человек.

Изначально власти планировали проиндексировать военные пенсии только в октябре 2022 года, причем всего на 4%. Однако инфляция вынудила государство скорректировать планы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту об индексации военных пенсий на 8,6%, в 2022 году на эти цели дополнительно выделят 63,4 миллиарда рублей, в 2023 году — 42,5 миллиарда рублей, в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил в беседе с «МК», что средняя пенсия по выслуге лет после индексации на 8,6% составит 33 300 рублей в месяц. Таким образом, размер ежемесячной прибавки в среднем составит 2 637 рублей.

По мнению директора по внешним связям BitRiver Андрея Лободы, индексация выплат военным пенсионерам очень затянулась. В последние три года они получали лишь символические прибавки.

«До сих пор на фоне рекордного профицита бюджета прибавка выходила не просто символической, а унизительной: она максимум составила несколько сотен рублей. Такое отношение к людям неприемлемо, и сейчас, похоже, ситуация сдвинулась с мертвой точки», — считает Лобода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ожидает работающих пенсионеров в РФ в феврале.

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