Россияне стали отказываться от покупки авто из-за высоких цен

Предпосылок, что в этом году ситуация изменится в лучшую сторону, пока нет. Фото: pixabay

Предпосылок, что в этом году ситуация изменится в лучшую сторону, пока нет. Фото: pixabay

В России снизился спрос на новые автомобили. Дилеры связывают это с рекордным ростом цен на личный транспорт.

Как сообщает «Российская газета», россияне начали массово откладывать покупку авто из-за новых цен. Аналитик портала «Дром» Даниил Бутов отмечает, что 2021 год запомнился автолюбителям новыми рекордами по росту цен и дефицитом машин. Предпосылок, что в этом году ситуация изменится в лучшую сторону, пока нет. Ожидается только дальнейшее снижение спроса.

По мнению гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, спрос на машины будет довольно изменчивым. Но если потребители будут отказываться от покупки авто еще чаще, то производители могут начать делать скидки.

«К счастью или к сожалению, мы работаем в рынке, который регулирует сам потребитель», — отметил Ольховский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт объяснил, почему россияне стали чаще брать автокредиты.