Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще брать автокредиты

В прошлом году россияне получили в сумме более 960 миллиардов рублей в кредит для покупки автомобилей. Стоимость автокредита в среднем составила 1,2 миллиона рублей.

О том, что заставляет россиян брать кредиты на авто, рассказал главный редактор паблика «наБУСТе», посвященного автомобильной тематике, Алексей Филиппов. По его словам, в первую очередь это связано с ростом цен на автомобили, который наблюдается уже более года.

«Причем эту тенденцию сложно назвать алгебраической, даже если очень сильно постараться и прищуриться», — заявил эксперт в беседе с «Петербургским дневником».

Кроме того, на рост количества автокредитов влияет то, что реальные доходы россиян не растут. Люди видят текущие ценники и понимают, что надо брать машину сейчас, не дожидаясь очередного повышения.

«Данный тренд разогревает рынок, так что повышение цен, разумеется, является разумным шагом о стороны дилеров», — отметил Филиппов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян хотят освободить от выплаты кредитов.