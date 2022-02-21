Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие

Российская исполнительница МакSим (Марина Максимова) рассказала, что у нее есть проблемы с легкими.

Плохое самочувствие девушка связывает с новой коронавирусной инфекцией, которой она переболела ранее. В программе Пятого канала «Светская хроника» музыкант объяснила, что до сих пор восстанавливается после продолжительной болезни и комы.

Певица отметила, что наиболее грустно ей из-за проблем с голосом.

Максимова добавила, что оправится от COVID-19 так просто не получается. Восстановление слишком длительное. Кроме голова у Марины проблемы с легкими. Все потому, что ковид подкосил девушку, она переболела им очень тяжело, а в легких случились неблагоприятные процессы.

Знаменитость добавила, что из-за легких, врачи даже запретили летать ей.

Также звезда добавила, что мечтает вылечиться окончательно и выйти, наконец, на сцену. Пока что она посвящает свое время дочерям и школе искусств.

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