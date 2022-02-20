В Ростовскую область продолжают эвакуировать жителей ДНР и ЛНР

В Ростовскую область продолжают эвакуировать жителей ДНР и ЛНР
Граждан продолжают эвакуировать. Фото: МЧС России

Принять беженцев готовы в 30 регионах Российской Федерации.

Из Донецкой и Луганской Народных Республик все также эвакуируют местных жителей. Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, принять людей в России готовы. Об этом заявили 30 субъектов РФ.

Среди эвакуированных беженцев 60 процентов — дети. Фото: МЧС России

В состоянии «боевой готовности» находятся 255 пунктов временного размещения. Их общая вместимость составляет свыше 28 тысяч человек.

Всего за 24 часа из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортном привезли две тысячи человек. Помимо прочего, 3,4 тысячи граждан в следующие несколько часов ждут на территории Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник, 21 февраля, собираются отправить еще 15 поездов.

Согласно информации Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Ростовской области за один день пункты пропуска границы России пересекли свыше 30 тысяч граждан Донбасса.

Сегодня, 20 февраля, временно исполняющий обязанности Министерства Александр Чуприян произвел оценку бытовых условий, состояние продовольственного и медико-психологического обеспечения стационарных пунктов временного размещения в Неклиновском районе Ростовской области.

Беженцев готовы принять в 30 регионах РФ. Фото: МЧС России

Чуприян рассказал, что свыше 60 процентов человек, размещенных в пунктах, являются дети. Врио МЧС считает главной целью — это создание очень комфортных условий для их проживания.

«За каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, как по линии МЧС России, так и других ведомств, поэтому мы имеем полную картину их бытовых условий и их потребностей», — добавил политик.

В настоящий момент продолжают оказывать единовременную финансовую помощь вынужденным переселенцам.

В общей сложности на местах привлекли свыше 1 200 специалистов и около 504 единиц техники. В следующие 24 часа группировка Министерства чрезвычайных ситуаций РФ будет усилена специалистами Тульского и Ногинского спасательных центров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил о том, что можно отдать недвижимость скончавшихся от новой коронавирусной инфекции жителей России беженцам с Донбасса.

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