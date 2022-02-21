Налог на богатых увеличит россиянам пенсии

Налог на богатых увеличит россиянам пенсии
Сегодняшняя индексация пенсий, считают эксперты, несопоставима с постоянным ростом цен на все продукты и лекарства, и уровень жизни пенсионеров стабильно ухудшается. Фото: Pixabay

Денежные средства, которые будут поступать в бюджет благодаря налогу на богатых, могут пойти на увеличение выплат российским пенсионерам.

Специалисты заявляют, что налог на богатых, который ввели в 2021 году, теоретически может увеличить пенсии российским гражданам. Деньги, собранные с налогов, могут пойти на улучшение качества жизни уязвимых социальных групп, передает «UFANOTES».

В минувшем году жители РФ, которые получают ежегодно свыше 5 млн рублей, начали платить повышенный налог. Для них ставка НДФЛ была увеличена на 2 процентов. За счет этого удалось собрать 636 млрд рублей.

Изначально планировали, что деньги направят в фонд борьбы с редкими заболеваниями для детей. Однако в фонд ушло 38 млрд рублей, 83 млрд в федеральный бюджет и порядка 500 млрд регионам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о дурном известии. Работающие пенсионеры потеряют деньги в феврале.

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