Дурное известие: работающие пенсионеры потеряют деньги в феврале

Пожилые граждане, которые не прекратили работать по достижению пенсионного возраста, финансово пострадают в феврале 2022 года.

По мнению специалистов, инфляция более всего отразится на кошельке работающих пенсионеров, считают эксперты, передает ИА DEITA.RU. Ведь индекс потребительских цен в этом месяце вырос по отношению к декабрю 2021 года.

Отмечается, что рост цен коснулся даже самых базовых продуктов. Многие граждане выживали только за счет их. Сильнее всего из-за этого пострадают работающие пенсионеры.

Так происходит потому, что выплаты пожилым гражданам, продолжающим ходить на работу, государство еще не индексировало. Выходит, что выплаты работающим пенсионерам ни сколько не увеличены, в то время, как цены на продукты продолжают расти. Траты пожилых не будут компенсированы даже частично.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам рассказали о новой индексации пенсий с 1 марта.