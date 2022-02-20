Российским пенсионерам рассказали о новой индексации пенсий с 1 марта

Вновь повысить пенсии пожилым гражданам Российской Федерации должны с первого дня весны, с 1 марта.

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что с начала следующего месяца 2022 года в России должны повыситься выплаты для военных пенсионеров, передает PRIMPRESS.

По словам эксперта, уже со следующей недели верхняя палата парламента будет рассмотреть законодательный проект о повышенной индексации военных пенсий на 8,6%.

Это произойдет на внеплановом заседании 22 февраля 2022 года. Собрание состоится в основном для изучения этого вопроса.

По мнению Власова, сомнений нет, что проект будет одобрен. После этого, документ подпишет лидер РФ Владимир Путин.

Таким образом, с начала весны военные пенсионеры и бывшие сотрудники правоохранительных органов смогут получить проиндексированные пенсии.

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