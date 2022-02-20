Почему петербуржец, мечтавший завести детей, «сорвался» и зарезал продавщицу секс-шопа на Дыбенко? Версия родной тети фигуранта

Родная тетка подозреваемого в жестоком убийстве продавщицы интим-магазина поведала, что племянник «маленьких всегда защищал» и сам мечтал стать отцом.

Близкая родственница объяснила, что в шоке от происходящего. Ведь 30-летний мужчина всегда вставал на защиту маленьких детей. Она не могла и подумать, что племянник, которого она знает еще с детства, способен на подобное, передает РЕН ТВ.

«Такого никогда за ним не было, он всегда защищал маленьких», — уверена женщина.

Напомним, мужчину подозревают в убийстве женщины-продавца магазина интим-товаров на улице Дыбенко. Гражданин мог расправится с пострадавшей с помощью ножа.

Тетя подозреваемого объяснила, что осенью в минувшем году мужчина развелся. Вместе с женой они прожили примерно восемь лет. По словам гражданки, разлад в семье случился из-за того, что племянник хотел детей, а супруга – нет.

Работал он в некой фирме, однако тетя не смогла вспомнить название и не уточнила, чем именно занимался ее родственник. Она добавила, что в момент совершения преступления близкий мог находиться под воздействием алкоголя или в состоянии аффекта.

По словам самого задержанного, он «сорвался». Так он объясняет свое смертельное нападение на продавщицу секс-шопа на Дыбенко. Гражданин отметил, что совершил преступление, потому, что хотел заполучить искусственную вагину.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу заявили, что по факту случившегося заведено уголовное дело об убийстве по 1-й части 105-й статьи УК РФ.

Известно, что пострадавшей было только 33 года. На ее теле обнаружили более 10 ножевых ранений. Мужчину, который может быть причастен к зверскому нападению задержали в его квартире на улице Джона Рида. Оперативники записали на видео, как мужчина во всем признался.

Задержанный рассказал, что когда он вошел в магазин, то увидел некоего мужчину, он испугался и вышел прочь. Ходил туда-сюда, по Дыбенко, ждал пока соседние магазины закроются.

Также фигурант признался, что пригрозил продавщице ножом и потребовал, чтобы она отправилась в подсобку. Девушка попыталась оказать сопротивление. Пострадавшая заявила, что сейчас же нажмет тревожную кнопку. Тут, как заявляет сам подозреваемый, он и «сорвался».

«И я сорвался, ударил ее ножом несколько раз», — констатировал гражданин.

После выяснилось, что целью нападения стала искусственная вагина. После того, как с женщиной удалось расправиться, подозреваемый схватил с прилавка коробку с двумя мужскими стимуляторами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержанный за убийство в секс-шопе на Дыбенко признался.