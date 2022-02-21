Петербуржцы заметили стаи голодных свиристелей

Петербуржцы заметили стаи голодных свиристелей
Птиц заметили в Приморском районе. Фото: скриншот "Птицы СПб и России" "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга заметили большие стаи свиристелей.

Птиц в масках и с хохолками заметил петербургский фотограф и орнитолог-любитель Антон Кубышкин. Видео и снимки крылатых появились в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам фотографа, таких больших стай в кварталах Северной столицы он еще не видел. В поисках еды птицы с шумом и гамом штурмовали воздушное пространство.

«Вот это нашествие! Кажется, что их сотни!» — написал орнитолог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые птицы остаются на зиму в Петербурге, и, чтобы помочь им выжить во время холодов, горожане подкармливают пернатых разными вкусностями. Естественные корма для птиц с конца ноября до конца марта становятся малодоступными, поэтому горожане делают специальные кормушки и подбирают для пернатых корм сами.

новости СПб птицы свиристели


 

Новости партнеров
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы заметили стаи голодных свиристелей
Петербург окажется в передней части очередного циклона 21 февраля
Появились кадры из дома на Черной речке, где мужчина попытался задушить и ...
В мире коронавирус подхватили более 424,1 млн человек
Российским пенсионерам подготовили разовую выплату в 5000 рублей
Уборочная техника проехала мимо Петроградского района утром 21 февраля
Новый арт-объект из коньков и признаний в любви появился в «Севкабеле»
Два мирных жителя погибли в результате обстрела ЛНР