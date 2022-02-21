Петербуржцы заметили стаи голодных свиристелей

В Приморском районе Петербурга заметили большие стаи свиристелей.

Птиц в масках и с хохолками заметил петербургский фотограф и орнитолог-любитель Антон Кубышкин. Видео и снимки крылатых появились в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам фотографа, таких больших стай в кварталах Северной столицы он еще не видел. В поисках еды птицы с шумом и гамом штурмовали воздушное пространство.

«Вот это нашествие! Кажется, что их сотни!» — написал орнитолог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые птицы остаются на зиму в Петербурге, и, чтобы помочь им выжить во время холодов, горожане подкармливают пернатых разными вкусностями. Естественные корма для птиц с конца ноября до конца марта становятся малодоступными, поэтому горожане делают специальные кормушки и подбирают для пернатых корм сами.