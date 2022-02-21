Пожилым россиянам повысят пенсии до 30 тысяч рублей с 1 марта

Пожилым россиянам повысят пенсии до 30 тысяч рублей с 1 марта
Увеличение пенсии ожидает военных пенсионеров. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российских пенсионеров ожидает новая индексация пенсий до 30 тыс. рублей с 1 марта. Эксперт Сергей Власов уточнил, каких именно категорий россиян это касается.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на следующем неделе в ходе внепланового заседания Совета Федерации. Известно, что увеличение пенсии ожидает военных пенсионеров.

Эксперт выразил уверенность в том, что законопроект будет одобрен. И уже с марта, по словам Власова, военным пенсионерам и бывшим сотрудникам правоохранительных органов будут выплачивать повышенные пенсии.

Средний размер пенсионных выплат военных увеличится до 33 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в марте 2022 году некоторых российских пенсионеров ждет единовременная выплата в 5 тыс. рублей. Выплату можно будет получить в текущем году, но положена она будут ограниченному числу пожилых граждан России.

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