Российским пенсионерам подготовили разовую выплату в 5000 рублей

Такое разовое пособие будет в 2022 году, и деньги на него были заложены в федеральном бюджете. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Такое разовое пособие будет в 2022 году, и деньги на него были заложены в федеральном бюджете. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В марте 2022 году некоторых российских пенсионеров ждет единовременная выплата. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

Выплату в размере 5 тыс. рублей можно будет получить в текущем году, но положена она будут ограниченному числу пожилых граждан России. Средства на пособие предусмотрены в федеральном бюджете.

Как сообщил PRIMPRESS, эксперт объяснила, что речь идет не о новой волне выплат, а о выдаче денег, которые пенсионеры не смогли получить по той или иной причине в 2017 году. Тогда не всем россиянам была выплачена назначенная государством выплата в размере 5 тыс. рублей. Она была введена для компенсации инфляции. В силу ряда причин россиянам не вернули эти деньги вовремя, поэтому их назначат в этом году.

Деньги тем, кто не получил полагающиеся средства в 2017 году, будут выплачены в течение 2022 года. Если пожилых граждан уже нет в живых, выплата будет перечислена их наследникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты предрекают дальнейший рост инфляции, который негативно отразится на россиянах. Сильнее всего рост инфляции ударит по работающим пенсионерам, которым не индексируют выплаты. В то время, как их неработающим сверстникам хотя бы частично компенсируют рост цен, трудящимся пожилым россиянам приходится самостоятельно нести все тяготы подорожания продовольствия.

По данным Центрального банка РФ, индекс потребительских цен в феврале 2022 года значительно вырос по сравнению с декабрем. Граждане России уже заметили подорожание продуктов в январе и феврале. С данным явлением им предстоит столкнуться и в ближайшие месяцы.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.