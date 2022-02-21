Мошенники начали переводить россиянам до 15 тысяч для доверия

Мошенники начали переводить россиянам до 15 тысяч для доверия
Мошенники пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тыс. рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошенники стали переводить реальные деньги на карты россиян, чтобы повысить к себе доверие. Об этом рассказал директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

Мошенники, которые предлагают вложиться в фальшивые инвестиционные проекты, принялись осуществлять переводы на банковский счет потенциальных жертв. По словам специалиста, так злоумышленники предпринимают попытки повысить доверие к себе для того, чтобы в будущем выманить в разы больше денег.

Как сообщили «Известия», преступники создают сайты-клоны настоящих инвестиционных компаний для торговли на бирже. После убежденный в регистрации гражданин перечисляет деньги на карту мошенника, но перед этим получает 10-15 тыс. рублей за якобы сделки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.

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