Эксперты назвали лучшие и худшие марки авто по качеству и безопасности

Эксперты назвали лучшие и худшие марки авто по качеству и безопасности
Лучшим автобрендом назвали Subaru. Фото: unsplash

Американские эксперты составили рейтинг автомобильных брендов по ключевым факторам: безопасности, эффективности и надежности.

Согласно исследованию издания Consumer Reports, самой лучшей маркой автомобиля стала Subaru. В лидеры пробились и другие японские бренды — в ТОП-10 сразу шесть представителей Японии.

Среди американских автопроизводителей лучшим стал Buick — он занял 11-ю строчку. Компания Jeep за год опустилась сразу на три позиции и попала на последнее место рейтинга.

Еще заметнее падение марки Tesla — производитель электрокаров потерял семь позиций, заняв 23 место.

Лучшей в категории европейских брендов стала компания BMW, которая разместилась на третьем месте рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне стали отказываться от покупки авто из-за высоких цен.

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Эксперты назвали лучшие и худшие марки авто по качеству и безопасности
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