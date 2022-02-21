Забор в Лопухинском саду снесли после вмешательства прокуратуры

Забор в Лопухинском саду снесли после вмешательства прокуратуры
Забор вскоре был демонтирован. Фото: google.maps

В Лопухинском саду, расположенном на берегу реки Малая Невка на Петроградской стороне, снесли незаконный забор по поручению прокуратуры.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, проверка природоохранного надзорного органа показала, что ООО «НИС. Жилищное строительство» в обход закона возвело забор в Лопухинском саду, который находится на улице Академика Павлова. Ограждение ограничивало право петербуржцев на доступ к водному объекту.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес гендиректора ООО. Забор вскоре был демонтирован.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура организовала проверку после обрушения части здания «Красного треугольника».

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Забор в Лопухинском саду снесли после вмешательства прокуратуры
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