Забор в Лопухинском саду снесли после вмешательства прокуратуры

В Лопухинском саду, расположенном на берегу реки Малая Невка на Петроградской стороне, снесли незаконный забор по поручению прокуратуры.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, проверка природоохранного надзорного органа показала, что ООО «НИС. Жилищное строительство» в обход закона возвело забор в Лопухинском саду, который находится на улице Академика Павлова. Ограждение ограничивало право петербуржцев на доступ к водному объекту.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес гендиректора ООО. Забор вскоре был демонтирован.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура организовала проверку после обрушения части здания «Красного треугольника».