Прокуратура организовала проверку после обрушения части здания «Красного треугольника»

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения фасада здания бывшего завода «Красный треугольник».

Инцидент произошел в четверг, 17 февраля, на набережной Обводного канала, 136. Ведомство выяснит, соблюдалось ли законодательство об охране культурного наследия.

По итогам проверки решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жительница Петербурга получила травмы при обрушении дома на Обводном канале. Пострадавшая находилась в сознании, ее извлекли из под завалов и передали бригаде скорой помощи для осмотра. На кадрах с места происшествия, опубликованных очевидцами, видно провалившуюся крышу. Обломки валяются вокруг здания. В результате инцидента повреждения получили два легковых автомобиля.