Прохожая получила серьезные травмы при обрушении части здания «Красного треугольника»

Фасад обрушился на площади 150 квадратных метров. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Фасад обрушился на площади 150 квадратных метров. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Жительница Петербурга получила травмы при обрушении дома на Обводном канале. Ее госпитализировали.

Инцидент произошел в четверг, 17 февраля, на набережной Обводного канала, 136. Фрагменты обрушившейся части фасада рассыпались на площади в 150 квадратных метров, стена упала на тротуар и деревья, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Медицинская помощь потребовалась девушке, которая оказалась под завалами в результате случившегося. Пострадавшая находилась в сознании, ее извлекли из под завалов и передали бригаде скорой помощи для осмотра.

В результате инцидента повреждения получили два легковых автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что часть стены обрушилась в парадной жилого дома на Лермонтовском проспекте. У лестницы на одном из этажей провалилась старая печь. конструкция не выдержала времени.