Часть стены обрушилась в парадной жилого дома на Лермонтовском

Часть стены обрушилась в парадной жилого дома на Лермонтовском
На одном из этажей провалилась старая печь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В подъезде дома на Лермонтовском проспекте в Петербурге произошло обрушение. Не выдержала времени старая печь.

Обвал случился в воскресенье, 6 февраля. У лестницы на одном из этажей провалилась старая печь, сообщил 78.ru.

В настоящее время на месте произошедшего работают специалисты. Другие подробности случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером 15 декабря 2021 года на углу 4-й Советской и Мытнинской улиц. В доходном доме Дыренкова обрушилась нижняя часть эркера над входом в здание. В результате обрушения пострадали двое полицейских. Бригада скорой увезла их в Мариинскую больницу с сотрясением мозга и ушибами средней степени тяжести.

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Часть стены обрушилась в парадной жилого дома на Лермонтовском
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