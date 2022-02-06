Часть стены обрушилась в парадной жилого дома на Лермонтовском

В подъезде дома на Лермонтовском проспекте в Петербурге произошло обрушение. Не выдержала времени старая печь.

Обвал случился в воскресенье, 6 февраля. У лестницы на одном из этажей провалилась старая печь, сообщил 78.ru.

В настоящее время на месте произошедшего работают специалисты. Другие подробности случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером 15 декабря 2021 года на углу 4-й Советской и Мытнинской улиц. В доходном доме Дыренкова обрушилась нижняя часть эркера над входом в здание. В результате обрушения пострадали двое полицейских. Бригада скорой увезла их в Мариинскую больницу с сотрясением мозга и ушибами средней степени тяжести.