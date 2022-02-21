В Петербурге 30 школьных классов находятся на дистанционном обучении

В Петербурге 30 школьных классов находятся на дистанционном обучении
30 классов перешли на дистанционное обучение. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

30 классов в 16 школах Петербурга учатся в дистанционном формате. Об этом сообщил городской комитет по образованию.

По сегодняшним данным, на карантин из-за распространения ОРВИ и коронавируса закрыты пять групп в четырех детских садах. На дистанционном обучении в 16 городских школах временно находятся 30 классов. На смешанный формат обучения, который возможен по заявлению родителей, перешел 5 131 ученик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские вузы могут провести сессию дистанционно. При смешанном формате обучение студентов в вузах частично проходит очно, частично — дистанционно. Из-за эпидемиологической обстановки и ограничений у студентов появилась возможность сдавать экзамены «онлайн».

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В Петербурге 30 школьных классов находятся на дистанционном обучении
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