Часть пенсионеров России ждут выплаты в 74000 рублей

Пожилые жители Российской Федерации могут получить приличную денежную сумму. Речь идет о государственной выплате, которая периодически проходит индексацию.

Часть пенсионеров скоро сможет разбогатеть на 74 тысячи рублей. Данная сумма повышается государством каждый год и в 2022-ом они начнут получать на карту именно столько. Список получателей выплаты достаточно обширен – в него включены 72 категории населения. Все эти граждане относятся к федеральным льготникам.

Пособие является ежемесячным и на него могут рассчитывать россияне, имеющие в своем послужном списке почетные звания, присужденные государством. После очередной индексации с февраля 2022 года размер выплаты для них снова увеличен. Важно, что сумма пособия этим федеральным льготникам рассчитывается исходя из того, какие регалии имеет гражданин РФ.

Материальная поддержка в размере 74 616 рублей полагается гражданам, выдающиеся успехи которых отмечены званиями Герой России, Советского Союза, полный кавалер ордена Славы. В свою очередь по 55000 рублей государство обязуется платить каждый месяц полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям Соцтруда, Героям Труда России.

Пособие назначается не зависимо от того, имеет ли житель страны другие выплаты, положенные ему государством. Стоит отметить, что выплату могут получать не только сами граждане Российской Федерации, имеющие особые заслуги перед Отечеством. Получателями также становятся родственники погибшего россиянина, имеющего почетное звание.

Напомним, что не так давно Пенсионный фонд России сообщил о назначении выплаты гражданам, имеющим советский стаж. Они смогут получить от государства 6400 рублей, если в их трудовой книжке есть записи о занятости, сделанные во времена советской власти.