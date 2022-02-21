Депутаты ЛДПР предложили заморозить тарифы на коммуналку

По мнению депутатов, необходимо приостановить рост цен в период с 1 июля по 31 декабря. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По мнению депутатов, необходимо приостановить рост цен в период с 1 июля по 31 декабря. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Фракция ЛДПР выступила с инициативой ввести мораторий на повышение жилищно-коммунальных платежей. Таким образом материальное положение населения должно улучшиться.

По мнению депутатов, необходимо приостановить рост цен в период с 1 июля по 31 декабря. Заместитель главы партии Ярослав Нилов опубликовал в своем telegram текст соответствующего проекта, а также пояснительную записку.

Законопроект должна рассмотреть Государственная Дума, после чего он будет принят или отправлен на доработку. Мера обусловлена снижением реальных доходов россиян из-за пандемии, которая продолжает оказывать влияние на доходы населения.

По мнению одного из авторов инициативы, россиянам будет проще оплачивать услуги ЖКХ, если остановить повышение тарифов на полгода. В нынешнем положении многие граждане испытывают финансовые трудности. За время эпидемии коронавируса доходы жителей страны упали по разным причинам.

В результате пандемии многие люди остались без работы или стали зарабатывать меньше, другие терпят убытки из-за карантинных ограничений. Еще больше ситуацию усугубляет растущая инфляция. При этом индексы изменения величины коммуналки для регионов, которые должны вступить в силу во втором полугодии 2022 года, уже приняты правительством.

Согласно утвержденному документу, плата, вносимая россиянами по счетам, увеличится на несколько процентов – размер наценки составит от 2,9 до 6,5 процентов, поясняет депутат.

Напомним, что ранее представители политической партии ЛДПР выступили с другой инициативой. Они призвали ограничить показ рекламных роликов на телеканалах во время вечерних эфиров. По мнению депутатов, в указанные часы реклама не должна прерывать передачи и фильмы, как это происходит сейчас.