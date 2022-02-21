Ленобласть готова принять до 1500 беженцев с Донбасса: первые 400 человек прибудут во вторник

Ленобласть готова принять до 1500 беженцев с Донбасса: первые 400 человек прибудут во вторник
Ленобласть готова принимать полторы тысячи беженцев. Фото: lenobl.ru

В Ленинградскую область 22 февраля прибудет первая группа беженцев с Донбасса.

Как сообщили в областной администрации, завтра в Ленобласть из Ростовской области прибудут 400 человек. Часть из них разместят в оздоровительном лагере «Россонь» в Кингисеппском районе, другую часть — в оздоровительном лагере «Маяк» под Гатчиной.

Кроме того, регион решает вопрос об организации образования для прибывающих школьников и дошкольников. Учеников планируют распределить по действующим школам, а для маленьких детей организуют группы временного пребывания на базе лагеря.

Ранее власти Ленобласти заявили о готовности принять в два этапа до 1500 беженцев. Уведомление об этом направили в центральный аппарат МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Россию прибыло более 40 тысяч беженцев из Донбасса.

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