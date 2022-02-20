В Россию прибыло более 40 тысяч беженцев из Донбасса

В настоящее время беженцы размещены в основном в Ростовской области. Фото: скриншот "Новости ЛНР"

В настоящее время беженцы размещены в основном в Ростовской области. Фото: скриншот "Новости ЛНР"

В МЧС России сообщили о прибытии в РФ уже более 40 тысяч беженцев из Донбасса.

По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние с Украиной регионы. Их доставили на российскую территорию. В настоящее время беженцы размещены в основном в Ростовской области, где развернуто 92 пункта временного размещения.

Около двух тысяч беженцев на поездах направили в Воронежскую и Курскую области.

Чуприян добавил, что МЧС проверяет все данные о размещении людей и будет реагировать на каждую проблему. Он также добавил, что существуют некоторые задержки, но ведомство старается работать более оперативно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что интенсивные ночные обстрелы испугали жителей в центре Донецка.