В Россию прибыло более 40 тысяч беженцев из Донбасса

В Россию прибыло более 40 тысяч беженцев из Донбасса
В настоящее время беженцы размещены в основном в Ростовской области. Фото: скриншот "Новости ЛНР"

В МЧС России сообщили о прибытии в РФ уже более 40 тысяч беженцев из Донбасса.

По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние с Украиной регионы. Их доставили на российскую территорию. В настоящее время беженцы размещены в основном в Ростовской области, где развернуто 92 пункта временного размещения.

Около двух тысяч беженцев на поездах направили в Воронежскую и Курскую области.

Чуприян добавил, что МЧС проверяет все данные о размещении людей и будет реагировать на каждую проблему. Он также добавил, что существуют некоторые задержки, но ведомство старается работать более оперативно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что интенсивные ночные обстрелы испугали жителей в центре Донецка.

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