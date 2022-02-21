С марта ПФР снова изменит график выдачи выплат россиянам

С марта ПФР снова изменит график выдачи выплат россиянам
С марта выдача денежных средств будет происходить по ранее установленному графику. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд РФ прекратил досрочную выдачу социальных пособий, которые были переданы в ведение ПФР из соцзащиты.

Из-за передачи дел в одно ведомство из другого в январе россиянам досрочно начислили выплаты, которые по стандартному графику ПФР должны были дойти до граждан только в феврале. Об этом сообщила пресс-служба ПФР по Челябинской области.

Обычно в ПФР выплаты начисляются за предыдущий календарный месяц, но с марта выдача денежных средств будет происходить по ранее установленному графику. Пособия за февраль будут направлены россиянам в марте — с 1 по 25 число, за март — в апреле, за апрель — в мае, и так далее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ПФР назвали способ увеличить пенсию в два раза.

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