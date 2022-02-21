В ПФР назвали способ увеличить пенсию в два раза

В ПФР назвали способ увеличить пенсию в два раза
Россияне могут удвоить свои выплаты. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде РФ рассказали российским гражданам, как можно существенно увеличить размер будущих пенсий.

Как сообщается на сайте ПФР, чтобы удвоить свои пенсионные выплаты, человек может повременить с выходом на заслуженный отдых. Если отложить оформление пенсии на год или более, впоследствии выплаты будут назначены в повышенном размере.

«За каждый год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты, но не более 10 лет», — говорится в сообщении.

Так, повышающий коэффициент для индивидуальных пенсионных коэффициентов за один год составляет 1,07, за пять лет – 1,45, а за десять – 2,32. Таким образом, если гражданин выйдет на пенсию на 10 лет позже, ему будут положены двукратные ежемесячные выплаты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что часть пенсионеров России ждут выплаты в 74000 рублей.

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