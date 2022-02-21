Петербургского лидера QR-сопротивления Коновалова банкротят

Арбитражный суд в Псковской области начал процедуру банкротства ресторатора Александра Коновалова, известно как лидера QR-сопротивления в Петербурге.

Суд признал обоснованным заявление ФНС о признании банкротом Коновалова. Согласно картотеке Арбитражного суда, общая сумма долгов ресторатора превышает 1,3 миллиона рублей, среди которых: более 800 тысяч рублей основного долга, 128 тысяч рублей — это пени, 425 тысяч рублей — различные штрафы.

Новое судебное заседание, на котором рассмотрят дело о несостоятельности Коновалова, запланировано на 11 июля. Оно пройдет в Пскове.

Александр Коновалов был арестован 29 января по обвинению в посредничестве в передаче взятки полицейским. В СИЗО он будет находиться как минимум до 27 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидера движения против QR-кодов Коновалова арестовали на два месяца.