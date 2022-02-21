Юрист рассказала, где нужно работать для получения бесплатного жилья

Служебное жилье полагается только на период службы, а жильцы имеют право на временную регистрацию. Фото: unsplash

Служебное жилье полагается только на период службы, а жильцы имеют право на временную регистрацию. Фото: unsplash

Российским гражданам назвали список профессий, представителям которых полагается бесплатное жилье, а также рассказали, при каких условиях нанимателя могут лишить этого жилья.

О том, где нужно работать для получения бесплатного жилья от работодателя или государства, рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам юриста, официального перечня профессий, представителям которых однозначно положено бесплатное жилье, в России нет. Однако она смогла рассказать, кто может претендовать на это.

Государство в отдельных случаях может предоставить квартиры врачам, учителям, военным, судьям, сотрудникам МЧС, Росгвардии, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, Налоговой и Таможенной службы, а также депутатам, дворникам, лесникам, сотрудникам леспромхозов и рыболовецких предприятий.

Бесплатное жилье могут получить и представители других профессий: многое зависит от потребности и важности работника конкретной квалификации для предприятия. При этом есть одно условие — у человека не должно быть другой недвижимости в собственности.

Юрист отметила, что служебное жилье полагается только на период службы, а жильцы имеют право на временную регистрацию.

Законодательство запрещает приватизировать служебное жилье, но есть легальный способ получения его в собственность — для этого нужно перевести жилье из разряда «служебное» в «муниципальное». Тогда жилье будет передано человеку по договору социального найма, а затем его уже можно будет оформить в собственность.

Чтобы сделать это, наниматель служебного жилья должен обратиться к работодателю и сообщить о желании оформить его в собственность. Рассмотрение заявления происходит в течение месяца. При этом стоит учитывать, что работник может получить отказ.

«Также работник может выкупить служебное жилье и, как правило, по ценам гораздо ниже рыночных, но для этого ему требуется отработать какой-то срок (чаще всего, 10 лет)», — рассказала Гусятникова.

Нанимателя могут и лишить служебного жилья, если он ухудшает жилищные условия, не платит за ЖКХ или использует квартиру по назначению, например сдает в аренду или устраивает там склад.

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