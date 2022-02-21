Мужчину, зарезавшего продавщицу секс-шопа на Дыбенко, взяли под арест

Мужчину, зарезавшего продавщицу секс-шопа на Дыбенко, взяли под арест
Обвиняемого в убийстве продавца секс-шопа арестовали. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге суд арестовал Кирилла Васильева, обвиняемого в убийстве сотрудницы интим-магазина на улице Дыбенко.

Меру пресечения предполагаемому убийце избрали сегодня в Невском районном суде. По итогам заседания суд арестовал Васильева на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 19 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жестокое убийство продавца секс-шопа «Точка любви» на улице Дыбенко произошло поздним вечером 18 февраля. Как установил суд, мужчина с целью кражи товара нанес сотруднице не менее 23 ножевых ранений в голову, лицо, шею, грудь, живот и руки. Далее он украл два массажера-мастурбатора за 4000 рублей каждый и скрылся.

Васильев был задержан 20 февраля и в тот же день ему предъявили обвинение в убийстве. Он признал свою вину в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, почему петербуржец, мечтавший завести детей, «сорвался» и зарезал продавщицу секс-шопа на Дыбенко. Версия родной тети фигуранта.

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