Одной — 40, другой — 23: скорая забрала двух женщин после массового ДТП на Светлановском

На место случившегося выехали сразу четыре машины скорой медицинской помощи.

Как передает 78.ru, в Выборгском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Пострадали в аварии две женщины. Обеих увезли в больницу.

В столкновении на Светлановском проспекте приняли участие сразу три машины.

Все случилось в понедельник, 21 февраля у дома №46 на Светлановском проспекте. Согласно предварительной информации, после ДТП на место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи. Двух женщин в возрасте 23 лет и 40 пришлось доставить в больницу. У них могут быть черепно-мозговые травмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе. Мужчина 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN.