Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе

Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: Pixabay

В Выборгском районе произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 февраля на 10 километре трассы «Комсомольское — Приозерск».

Мужчина 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД.

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