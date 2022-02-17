Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе

В Выборгском районе произошло смертельное ДТП.
Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 февраля на 10 километре трассы «Комсомольское — Приозерск».
Мужчина 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN.
В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД.