Экономист рассказал, с чего рубль начнет отчет в марте

Экономист рассказал, с чего рубль начнет отчет в марте
Аналитики предполагают, что мировой экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, сравним с уроном, нанесенным экономике Второй мировой войной. Фото: Baltphoto

Старший экономист аналитического управления “Открытие Research” банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал, что рыночная волатильность в марте, вероятно, сохранится.

По его прогнозу, в случае отсутствия эскалации ситуации вокруг Украины курс рубля будет колебаться около уровня 75-76 за доллар, сообщает агентство “Прайм”.

Эксперт полагает, что надеяться на скорое разрешение кризиса не приходится. Для того, чтобы сохранить лицо, сторонам потребуется немало времени на поиск необходимых компромиссов.

Как и следовало ожидать, затишье на валютном рынке перед началом Олимпиады оказалось недолгосрочным. Волатильность рублевого валютного рынка снова достигла максимальных значений, сравнимых с уровнем в период предыдущей фазы обострения отношений между США и Россией в апреле 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт в области экономики и финансов Дмитрий Адамидов рассказал, когда стоит ожидать возвращения курса рубля к 30 рублям. Впервые с апреля 2021 года доллар поднялся выше 78 рублей, российская же валюта продолжает падать.

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