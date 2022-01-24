«Российская валюта падает, а доллар повышается»: известно, когда курс вернется к 30 рублям

Эксперт в области экономики и финансов Дмитрий Адамидов рассказал, когда стоит ожидать возвращения курса рубля к 30 рублям.

Впервые с апреля 2021 года доллар поднялся выше 78 рублей, российская же валюта продолжает падать. Адамидов заявил, что на ситуацию возвращения курса к 30 рублям, прежде всего, влияет министерство финансов России. Об этом эксперт поделился с «АБН».

Специалист отметил, что в настоящее время на рынках виден уровень нервозности, который связан разными факторами, в том числе, и с политической ситуацией на Украине. Однако. несмотря на это Адамидов подчеркивает, что Минфин является крупнейшим покупателем валюты, поэтому ведомство действует по бюджетному правилу.

Эксперт утверждает, что если бы Минфин на время остановил действующий процесс покупки валюты по формулам бюджетных правил, то в таком случае доллар бы не вырос до 78 рублей.

«Если Минфин прекратит скупать валюту и начнет продавать, то курс доллара может опуститься и до 30 рублей», — заключил эксперт.

Также специалист подчеркнул, что такие экономические процессы тесно связаны с политическими решениями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам с кредитами в валюте рассказали о плане действий для побега от разорения.