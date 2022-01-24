Россиянам с валютными кредитами предрекли разорение

Россиянам с валютными кредитами предрекли разорение
Он посоветовал как можно скорее перевести задолженность в рубли. Фото: pixabay

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин объяснил россиянам с кредитами в валюте что делать, чтобы избежать разорения.

«У меня такое ощущение, что россияне, которые попались в валютную ловушку в 2008 году, должны были поумнеть. Те, кто не поумнели, должны были попасть в ловушку к 2014-му, когда была резкая девальвация рубля. Но, если люди до сих пор берут кредиты в валюте, имея доходы в рублях, то в данном случае сложно что-то советовать», — заявил специалист в разговоре с АБН.

По словам Калугина, инструменты, которые могли бы помочь гражданам с кредитами в иностранной валюте, являются очень специфическими. Это инструменты срочного рынка, для применения которых нужны специальные знания.

Он посоветовал как можно скорее перевести задолженность в рубли. Он отметил, что человеку не следует брать кредит в валюте, в которой он не зарабатывает.

Тем, кто намерен брать кредит в иностранной валюте, Калугин порекомендовал не спешить и обдумать данное решение. Аналитик спрогнозировал, что доллар и евро продолжит дорожать, поскольку российская экономика развивается медленнее, чем в США и Европе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт предрекает падение курса доллара до 63 рублей.

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