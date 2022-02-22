В Петербурге задержали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе

В Петербурге задержан водитель, наехавший на ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел 21 февраля около 16 часов у дома 40 по проспекту Тореза. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, гражданин одного из среднеазиатских государств 1996 года рождения, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбил 13-летнего ребенка, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего с ушибом лица, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Нарушитель доставлен в 19 отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол, предусматривающий выдворение его за пределы РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель ВАЗа погиб в ДТП в Выборгском районе. Мужчина 1983 года рождения за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN.