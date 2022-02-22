Курс рубля укрепился к доллару и евро

Рубль почти отыграл утренние потери к доллару и евро и пытается перейти к росту. Фото: pixabay

Рубль почти отыграл утренние потери к доллару и евро и пытается перейти к росту. Фото: pixabay

Рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери. Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7.35 мск повышается на 2 копейки — до 79,8 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 90,19 рубля.

При этом в первые минуты торгов доллар подскакивал до 80,58 рубля, а евро до 90,95 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о зависимости продажи долларов и тренда курса рубля. По динамике статистика курса рубля по отношению к доллару за все время существования новой России не радует. Несмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, играющие на руку рублю, для российской валюты присутствует и негативный сценарий, например, геополитика и укрепление доллара на фоне политики ФРС. В связи с этим думать, что рубль вырастет, не приходится.