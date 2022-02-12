Аналитик рассказал о зависимости продажи долларов и тренда курса рубля

Аналитик рассказал о зависимости продажи долларов и тренда курса рубля
Аналитик рассказал о зависимости продажи долларов и тренда курса рубля. Фото: unsplash

По мнению аналитика, продавать доллары нужно в случае смены тренда курса рубля, чего пока не произошло.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что по динамике статистика курса рубля по отношению к доллару за все время существования новой России не радует. Об этом пишет «Прайм».

При этом специалист уверен, что предпосылок разворота тренда курса рубля пока нет.

Несмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, играющие на руку рублю, для российской валюты присутствует и негативный сценарий, например, геополитика и укрепление доллара на фоне политики ФРС. В связи с этим думать, что рубль вырастет, не приходится. По мнению Когана, максимум он может увеличиться до уровня в 70 рублей за доллар, но не ниже.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что курс рубля может вернуться к 71-72 за доллар в случае ослабления геополитических рисков, отметил эксперт.

доллар Россия рубль экономика


 

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