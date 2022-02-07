Россиянам рассказали, что ждет рубль к лету 2022 года

Экономист спрогнозировал, что курс рубля может вернуться к 71-72 за доллар в случае ослабления геополитических рисков.

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал «Прайму», что рубль может укрепиться по отношению к доллару ближе к лету, если геополитическая ситуация уляжется. Доллар вновь будет стоить 71-72 рубля при поддержке рекордных поступлений экспортной выручки и без компенсирующих интервенций Центробанка.

Однако, по словам Петроневича, такой вариант развития событий пока не выглядит реалистичным на фоне действий США, которые перебрасывают военные силы НАТО и готовят новые санкции.

Экономист заключил, что качели на рынке продолжатся и в ближайшие месяцы, заметное укрепление рубля ожидается только к лету. Весной, согласно прогнозу экперта, американская валюта будет стоить около 75-76 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что военная операция Украины против Донбасса может обвалить рубль.