Аналитик: военная операция Украины против Донбасса может обвалить рубль

Аналитик: военная операция Украины против Донбасса может обвалить рубль
Сейчас экономических причин для резкого обвала рубля нет, но ситуацию может испортить геополитика. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российская валюта может обвалиться до отметки в 100 рублей за доллар, если геополитическая ситуация усугубится.

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал агентству «Прайм», что сейчас экономических причин для резкого обвала рубля нет, но ситуацию может испортить геополитика.

По словам аналитика, состояние российской экономики в настоящий момент лучше, чем до пандемии: энергоресурсы дорожают, бюджет профицитен, резервы ЦБ бьют рекорды.

Однако в дело может вмешаться геополитика. Возможный срыв переговоров между Россией, США и НАТО, либо внезапная военная операция Украины против ЛНР/ДНР, могут обвалить курс рубля до новых минимумов, предупредил Тузов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большая часть россиян не следит за курсом рубля.

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