Эксперты выяснили, что большая часть россиян не следит за курсом рубля

По результатам проведенного исследования выяснилось, что больше половины жителей России не интересуется делами курса рубля.

Фонд «Общественное мнение» провел исследование среди 1 500 жителей в 104 городских, сельских населенных пунктах и выяснил, что только 36% россиян интересуются курсом рубля, при этом 63% не следит за национальной валютой вовсе. Об этом пишет «Прайм».

При этом 28% опрошенных уверены, что изменение курса не влияет на их жизнь, еще 38% считают наоборот. Полезность роста курса рубля для экономики отметили больше половины граждан, но еще 15% уверены, что выгоднее было бы его снижение.

Некоторая часть россиян думает, в скором времени курс рубля по отношению к другим валютам будет снижаться, примерно столько же людей рассчитывают на то, что курс рубля останется неизменным. Еще 18% предполагает, что рубль вырастет.

Большая часть опрошенных уверены, что на рубль наибольшее влияние оказывают действия властей, чуть меньше людей считают, что на курс рубля действуют обстоятельства, на которые власти повлиять не могут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день цены в России выросли до максимума с апреля 2011 года. Больше всего подорожали молочные продукты и масло.