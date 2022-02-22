Какие изменения в законах вступят в силу в марте

Какие изменения в законах вступят в силу в марте
Власти России намерены ужесточить контроль за денежными переводами. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В марте жителей Российской Федерации ждет ряд изменений в законах. Они затронут различные сферы жизни населения.

Финансы

Власти России намерены ужесточить контроль за денежными переводами. Соответствующие поправки внесены в закон № 115-ФЗ. Все организации, принимающие наличные от населения, должны проявлять повышенную бдительность. Их обязали сообщать в Росфинмониторинг о «подозрительных» переводах.

Данное требование получат банки, почта, страховщики и другие организации. Им рекомендовано брать на карандаш не только отправителей крупных сумм свыше 600 тысяч рублей, но и тех, кто многократно совершает операции.

Жилые помещения

Теперь ответственность за содержание жилого помещения несут не только физические лица, но и юридические. Прежде чем делать перепланировку занимаемой жилплощади, нужно заручиться разрешением наймодателя.

Трудоустройство инвалидов

За предприятиями закрепили новую квоту на прием людей с ограниченными возможностями. Компании, в которых трудятся более 100 сотрудников, обязана принять в штат 2-4% инвалидов. Если в компании работают от 35 до 100 человек, то объем квоты не должен превышать трех процентов. Эти цифры не включают опасное производство. Работодатели должны соблюдать условия индивидуальной программы реабилитации и абилитации.

Занятость женщин

Еще несколько профессий станут доступны женщинам с 1 марта. Им позволено заниматься техобслуживанием воздушных судов. Им доступны специальности авиамеханика по двигателям, приборам, электро- и радиооборудованию, по ГСМ и т.п.

При этом изменены объемы физических нагрузок, которые можно требовать от женщин на работе. Если их специальность требует постоянного переноса тяжестей, то их вес должен быть не более семи килограмм. Если необходимость поднимать груз сменяется другим видом деятельности, то можно поднимать до 10 килограммов. Возить тележки они могут с грузом также не тяжелее 10 килограммов.

Диагностические карты

Отсутствие техосмотра будет караться штрафом в 2 тысячи рублей. Водитель должен сделать диагностическую карту как можно быстрее. По истечении суток после вынесения штрафа его могут привлечь к ответственности повторно.

Отмечается, что обязанность делать техосмотр теперь ложится не на всех водителей. Он не нужен владельцам легковушек и мотосредств, используемых для личных целей. Исключение – случаи, когда видоизменялась модификация или транспорту более 4 лет. Тогда нужно поставить транспорт на учет или изменить собственника.

Документооборот

Свидетельства о рождении и смерти станут электронными. Из больниц они будут отправляться в реестр учреждения ЗАГС. Сотрудники ведомства сами внесут данные в базу и сделают бумажный вариант. Данные о свидетельстве будут отображаться на Госуслугах.

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