Отложенный эффект: побочки омикрона, которые дают о себе знать спустя время

На первый взгляд омикрон кажется не особо коварным заболеванием, потому что переносится он относительно легко. Но иммунолог Владимир Болибок уверен: выздоровление не означает, что на этом воздействие вируса на организм закончилось.

Он рассказал радио Sputnik, что штамм омикрон часто вызывает осложнения. Причем некоторые из них проявляются спустя время, когда человек уверен, что все неприятности позади. Этот модифицированный вид коронавируса способен менять внутреннюю оболочку сосудов и негативно влиять на свертываемость крови.

Врач напомнил, что коронавирус в любой форме несет в себе скрытую угрозу, которая заключается в повышении риска тромбоза. Из-за способности провоцировать этот недуг инфекция особенно опасна для пожилых людей, которые не могут похвастаться здоровыми артериями и венами.

Есть несколько тревожных сигналов, которые подает организм при развитии тромбоза. Это болевой синдром в конечностях, мышечные судороги, отеки, венозная сетка на руках или ногах. Они нередко возникают после омикрона и других разновидностей SARS-CoV-2.

При тромбоэмболии легочной артерии выздоровевшие от ковида и омикрона пациенты могут почувствовать внезапный приступ кашля. Также короновирус способен настолько ослабить систему кровообращения, что у человека ухудшится зрение.

Подобную патологию вызывает тромбоз сетчатки. Из-за этого в них появляются болевые ощущения. Пациент может жаловаться на отсутствие резкости и летающие перед ним пятна. Оказалось, что кроме «дельты» подобный симптом вызывает еще и современная версия ковида – омикрон. Даже если болезнь протекает без симптомов, после выздоровления вполне могут начаться проблемы с глазами.