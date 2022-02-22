Каждый клиент Сбербанка сможет получить по 5000 рублей с 23 февраля

Российским гражданам в Сбербанке пообещали приятный бонус в виде 5000 рублей, который можно получить с 23 февраля.

Об этом рассказали в пресс-службе Сбера. Клиенты банка могут рассчитывать на хорошие бонусы во время грядущих февральских и мартовских праздников. Для этого нужно оформить кредитную Сберкарту. Повышенные бонусы при покупках достанутся только тем, кто обзаведется новым пластиком до 10 марта.

Речь идет о бонусах «Спасибо». Они будут начисляться владельцу Сберкарты до 17 марта. Максимум один банковский клиент может получить 5000 рублей. Начислять будут до 20% бонусов за покупки у партнеров Сбера. Также есть скидки до 60% на отдельные товары и сервисы.

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