Выплаты на детей от трех до семи лет в России будут выдавать по новым правилам

Теперь у родителей не будут спрашивать данные о некоторых доходах и имуществе. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Теперь у родителей не будут спрашивать данные о некоторых доходах и имуществе. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России изменился порядок предоставления социальных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь у родителей не будут спрашивать данные о некоторых доходах и имуществе.

Нововведения, которые уже вступили в силу, затрагивают порядок оценки нуждаемости, применяемый при назначении детских выплат. Теперь не будут учитываться жилая недвижимость и транспорт, находящиеся под арестом, а также имущество, которое было приобретено за счет средств целевых субсидий.

Расчет среднедушевого дохода семьи будет проводиться без учета средств материнского капитала, выплаченных в форме денег, налоговых вычетов и целевых средств, предоставленных государством для покупки имущества.

Кроме того, теперь социальная выплата на ребенка, сменившего жительство после развода родителей, не будет прекращаться. Для возобновления выплаты пособия в этом случае родитель или законный представитель, с которым будет проживать ребенок, должен написать заявление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с марта ПФР снова изменит график выдачи выплат россиянам.