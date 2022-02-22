Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

В связи с активным распространением "омикрона" Минздрав выделил приоритетные группы больных для назначения амбулаторного лечения. Фото: pexels

В связи с активным распространением "омикрона" Минздрав выделил приоритетные группы больных для назначения амбулаторного лечения. Фото: pexels

Минздрав России утвердил новую, пятнадцатую версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса.

Как сообщила пресс-служба ведомства, рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 дополнили с учетом новых исследований и клинической практики. В новую версию также включили рекомендации по организации медпомощи пациентам дневного стационара из групп риска, которых лечат препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител.

В связи с активным распространением «омикрона» Минздрав выделил приоритетные группы больных для назначения амбулаторного лечения.

Кроме того, в новой версии появились типовые схемы организации медпомощи больным ОРВИ, гриппом и легкой или средней формой ковида..

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Мурашко заявил, что в условиях распространения штамма коронавируса «омикрон» нужно ревакцинироваться раз в полгода.