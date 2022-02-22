В Узбекистане создали молоко для профилактики COVID-19

В Узбекистане ученые создали молоко с антителами к коронавирусу. Для этого они вакцинировали коров и коз.

Специалисты Министерства инновационного развития Узбекистана обратили внимание на то, что у привитых или переболевших женщин в грудном молоке появлялись антитела к коронавирусу, которые передавались ребенку. Это навело ученых на мысль, что для иммунизации населения можно использовать коровье или козье молоко, полученное от вакцинированного скота. Результаты опубликованы на bioRxiv.

Исследователи привили коров и коз человеческой вакциной от ковида. Антитела появились в сыворотке уже через две недели после первого этапа вакцинации. Эксперименты на клеточных культурах показали, что антитела успешно нейтрализуют коронавирус — в сыворотке крови эффективность достигала 100%, в молоке — 40%.

Авторы научной работы рассчитывают, что такое молоко можно будет применять для массовой пассивной иммунизации населения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19.